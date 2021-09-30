Cezayir'de limanda demirli olan gemi yan yattı - Haberler
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Cezayir'de limanda demirli olan gemi yan yattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Cezayir'de limanda demirli olan gemi yan yattı Cezayir'de Portekiz'den gelen Ro-Ro kargo gemisi limanda demirli olduğu sırada su almasının ardından yan yattı.

- Cezayir'de limanda demirli olan gemi yan yattı

CEZAYİR - Cezayir'de Portekiz'den gelen Ro-Ro kargo gemisi limanda demirli olduğu sırada su almasının ardından yan yattı.

Cezayir'in başkenti Cezayir'e Portekiz'den gelen IVAN adlı Ro-Ro kargo gemisi limanda demirli olduğu sırada su alarak yan yattı. Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, geminin su alması sonucu sağ tarafa doğru yattığı aktarılarak, gemide bulunan 17 mürettebatın kurtarıldığı ifade edildi. Mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Cezayir'de limanda demirli olan gemi yan yattı

Cezayir'de limanda demirli olan gemi yan yattı

Cezayir'de limanda demirli olan gemi yan yattı

Cezayir'de limanda demirli olan gemi yan yattı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cezayir'de limanda demirli olan gemi yan yattı - Haberler
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