Cezayir'de kümes hayvanı çiftliğinde kuş gribi tespit edildi
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Cezayir'de kümes hayvanı çiftliğinde kuş gribi tespit edildi

09.02.2021 17:21 | Son Güncelleme: 09.02.2021 17:24
Cezayir'de kümes hayvanı çiftliğinde kuş gribi tespit edildi

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE), Cezayir'in ülkenin kuzeydoğusundaki bir çiftlikte yüksek patojen türü olan "H5N8" kuş gribi virüsüne rastlandığını açıkladı.

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE), Cezayir'in ülkenin kuzeydoğusundaki bir çiftlikte yüksek patojen türü olan "H5N8" kuş gribi virüsüne rastlandığını açıkladı.

Paris merkezli OIE, sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, Cezayir Tarım Bakanlığından kendilerine Um el-Bevaki'ye bağlı Ayn Fakrun bölgesindeki bir kümes hayvanı çiftliğinde yüksek patojen türü olan "H5N8" kuş gribi virüs bölgesinin ortaya çıktığına ilişkin bir rapor ulaştığını belirtti.

Kuş gribinin, kümes hayvanlarında 26 Ocak'ta enfeksiyona dair semptomlara rastlanmasıyla ortaya çıktığı kaydedilen açıklamada, laboratuvar analizlerinin, salgının bölgede yayıldığına işaret ettiği aktarıldı.

Açıklamada kuş gribi nedeniyle 50 bin kanatlının öldüğü, kalan 1200'ünün ise itlaf edildiği bilgisi verildi.

Salgının yayılmasını önlemek için bölgenin izole edildiği kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü, H5N8 virüsünün insanlara çok kolay bulaşmasa da bu durumun göz ardı edilemeyeceğini ifade ediyor.

Dünyada ilk kez 2004 yılında ortaya çıkan kuş gribi virüsü Çin, Endonezya, Güney Kore, Hong Kong, Japonya, Laos, Tayland ve Vietnam'a sıçramıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abderrazak Boulkemh

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