Cezayir'de Kovid-19 nedeniyle ülkedeki gösteriler yasaklandı Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için tüm gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını duyurdu.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için tüm gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını duyurdu.

Devlet televizyonuna konuşan Tebbun, ülkede bir yılı aşkın süredir her salı ve cuma günü gösteri düzenlendiğini anımsatarak, "Hangi gerekçeyle olursa olsun düzenlenecek tüm gösteri ve yürüyüşler yasaklandı" ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgınının herkesi ilgilendiren bir mesele olduğunu vurgulayan Tebbun, geçici olarak bazı sınırlamalar getirilse de vatandaşlarının hayatının her şeyden önce geldiğini kaydetti.

Tebbun, salgınla mücadele kapsamında virüsün bulunduğundan şüphe edilen mekan ya da bölgelerin kapatılması, toplu ulaşım araçlarının dezenfekte edilmesi, komşu ülkelerle kara sınırlarının kapatılması, uçak seferlerinin ve deniz ulaşımının askıya alınmasına karar verildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tebbun, tıbbi ya da gıda olsun hiç bir stratejik ürünün salgın bitene kadar ihraç edilmemesinin, hastanelerdeki yatak sayısının artırılmasının ve 15 milyon tıbbi maske tedarik edilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

Ülkede daha önce, 60 kişide virüs tespit edildiği, 5 kişinin de hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Geçen yıl şubat ayından bu yana her salı ve cuma günü ülkede rejim karşıtı gösteri düzenleniyor ancak Kovid-19 nedeniyle başkent Cezayir'de dün düzenlenen gösterilere katılım oranı düşük kaldı.

Kaynak: AA