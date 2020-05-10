Cezayir'de Kovid-19 nedeniyle 2019-2020 eğitim öğretim yılı sonlandırıldı
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Cezayir'de Kovid-19 nedeniyle 2019-2020 eğitim öğretim yılı sonlandırıldı

Cezayir'de Kovid-19 nedeniyle 2019-2020 eğitim öğretim yılı sonlandırıldı
10.05.2020 21:54 | Son Güncelleme: 10.05.2020 21:54

Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullarda 2019-2020 eğitim öğretim yılının sona erdiği duyuruldu.

Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullarda 2019-2020 eğitim öğretim yılının sona erdiği duyuruldu.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, hükümet, ülkede yaklaşık 2 aydır askıya alınan 2019-2020 eğitim öğretim yılının durumunu görüşmek üzere toplandı.

Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un da katıldığı toplantıda eğitim öğretim yılının sonlandırılması kararı alındığı bildirildi.

Ayrıca her yıl mayıs ayında düzenlenen ilkokul bitirme sınavlarının iptal edilmesine, ortaokul bitirme sınavlarının eylül ayının ikinci, lise bitirme sınavlarının ise eylül ayının üçüncü haftasına ertelenmesine karar verildiği kaydedildi.

Yeni eğitim öğretim yılının ise (2020-2021) eylül ayı yerine ekim ayında başlamasına karar verildiği aktarılan açıklamada, her seviye sınıflarda öğrencilerin gelecek eğitim döneminde bir üst sınıfa geçmesi için 2019-2020 eğitim yılının birinci ve ikinci dönemlerindeki ortalamaların esas alınacağı, virüs nedeniyle iptal edilen üçüncü dönemin dikkate alınmayacağı bildirildi.

Ülkede Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında 12 Mart'ta okullarda eğitime 2 hafta süreyle ara verildiği duyurulmuş daha sonra karar 14 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.

Cezayir'de eylül ayında başlayan eğitim yılı üç dönem şeklinde temmuz ayına dek sürüyor.

Öte yandan Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, yaptığı basın açıklamasıda, 8 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve can kaybının 502'ye ulaştığını ifade etti.

Ülkede 165 kişide daha virüs tespit edildiğini ve vaka sayısının da 5 bin 723'e yükseldiğini belirten Fevrar, virüse yakalanan hastalardan 2 bin 678'inin ise iyileştiğini aktardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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