Cezayir'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 402'ye yükseldi Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 402'ye çıktı.

Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 402'ye çıktı.

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, yaptığı açıklamada, Kovid-19 taşıyan 10 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, böylelikle toplam can kaybının 402 olduğunu ifade etti.

Fevrar, vaka sayısının da 99 artarak 2 bin 910'a yükseldiğini belirtti.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığı da 29 kişinin daha enfekte olmasıyla ülkede toplam vaka sayısının 1631'e çıktığını bildirdi.

Açıklamada, tedavi sonrası iyileşenlerin sayısının ise 1146 olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA