Cezayir'de Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları başladı
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Cezayir'de Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları başladı

30.01.2021 18:25 | Son Güncelleme: 30.01.2021 18:28
Cezayir'de Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları başladı

Cezayir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında vatandaşların aşılanmasına başlandı.

Cezayir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında vatandaşların aşılanmasına başlandı.

Cezayir Devlet Televizyonu'nun haberine göre, Rusya merkezli Gamaleya Enstitüsü tarafından üretilen ve dün ülkeye ulaşan Sputnik V aşısı, virüsün ilk tespit edildiği Buleyde kentinde ilk olarak İl Sağlık Müdürü Ahmed Cemi'ye uygulandı.

Cemi'nin aşılanması sırasında Sağlık Bakanı Abdurrahman bin Buzeyd de hazır bulundu.

Aşı kampanyası kapsamında basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı, ilk olarak Buleyde'den başlanılmasının, virüsün ilk defa görüldüğü, ilk karantina ve sokağa çıkma yasağının uygulandığı kent olması hasebiyle sembolik bir anlam taşıdığını kaydetti.

Kovid-19 İzleme Bilimsel Komitesi Başkanı Cemal Furar ise vatandaşların yüzde 80'inin aşılanmasının hedeflendiğini bu nedenle bu sürecin aylarca süreceğini dile getirdi.

Rusya merkezli Gamaleya Enstitüsü tarafından üretilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk partisi 29 Ocak'ta Cezayir'e ulaşmıştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 44 milyon nüfuslu ülkede Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 2 bin 884 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 106 bin 887'ye, iyileşenlerin sayısı ise 72 bin 956'ya ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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