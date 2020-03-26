Cezayir'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 25'e yükseldi Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükselirken vaka sayısı 367 oldu.

Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükselirken vaka sayısı 367 oldu.

Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'dan 4 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ülkede 65 yeni vaka tespit edildiğini kaydeden Fevrar, 29 kişinin ise tedavisi sonrası taburcu edildiğini aktardı.

Fevrar ayrıca salgının ülkenin 48 bölgesinden 39'una yayıldığını, vakaların yaklaşık yarısının ise El-Buleyde vilayetinde tespit edildiğini belirtti.

Cezayir'de dün yapılan açıklamada Kovid-19 kaynaklı can kaybı 21, vaka sayısı ise 302 olarak duyurulmuştu.

Kaynak: AA