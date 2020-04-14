Cezayir'de koronavirüs nedeniyle ramazanda oruç tartışılıyor
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Cezayir, Güncel

Cezayir'de koronavirüs nedeniyle ramazanda oruç tartışılıyor

Cezayir'de seküler eğilimli Yenilenme Partisinin eski lideri Nureddin Bukruh, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle bu sene ramazan ayında oruç tutulmaması gerektiği yönündeki ifadeleriyle ülkede tartışmalara neden oldu.

14.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:30
Cezayir'de koronavirüs nedeniyle ramazanda oruç tartışılıyor

Cezayir'de seküler eğilimli Yenilenme Partisinin eski lideri Nureddin Bukruh, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle bu sene ramazan ayında oruç tutulmaması gerektiği yönündeki ifadeleriyle ülkede tartışmalara neden oldu.

Bukruh, 10 Nisan'da Facebook sayfasından paylaştığı yazıda, ramazanda oruç tutmanın koronavirüs nedeniyle sağlık sorunlarının artmasına ve hastalığın yayılmasının hızlanmasına yol açacağını iddia etti. Bukruh'un ortaya attığı görüş, salgına ilişkin tartışmalara yeni bir boyut getirdi.

Ülkede bir kesim, Bukruh'u din alimlerinin ve tıp uzmanlarının konuşması gereken bir alana müdahale etmekle suçlarken, diğer bir kesim ise açıklamaları "içtihat" şeklinde yorumladı.

Ülkenin farklı kesimlerinden tepkiler

Ahbar el-Vatan gazetesinin editörü Riyad Huveyli, Bukruh'un oruç tutulmaması yönündeki açıklamalarının özellikle sosyal medyada İslami kesimin tepkisine neden olduğunu belirtti.

El-Hivar gazetesi editörü Muhammed Yakubi ise Bukruh'a yönelik, "Siz ne orucun koronavirüsün yayılmasını değerlendirecek bir salgın hastalıklar uzmanı ne de oruçla ilgili ilme sahip bir din alimisiniz." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki İslami eğilimli Nahda Hareketi Partisinden milletvekili Yusuf Hababe ise Bukruh'un geçen yıl protestolarla istifa etmek zorunda kalan eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde Ticaret Bakanlığı yaptığını hatırlattı.

Hababe, "Kendisinden bunun yerine ekonomi ve ticaretle ilgili bir içtihat beklerdim." değerlendirmesini yaparken, dini konularda fetva vermek için Diyanet İşleri Bakanlığının yetkili olduğunu vurguladı.

Ezher'in fetvası

Eleştirilere 12 Nisan'da cevap veren Bukruh ise, Mısır'ın en yüksek dini otoritelerinden Ezher Kurumunun açıklamasının kendi ifadelerini desteklediğini savundu.

Ezher'in 7 Nisan'da yayımladığı fetvada şu ifadelere yer verilmişti:

"Doktorların aksi yönde bir kararı bulunmadığı ya da oruç tutmanın koronavirüsün daha hızlı yayılması ve ölümlere yol açtığı bilimsel olarak kanıtlanmadığı müddetçe, bir Müslümanın ramazanda oruç tutmaması caiz değildir. Şu ana kadar orucun koronavirüsü etkilediği bilimsel olarak kanıtlanmış değildir."

Ülkede Diyanet İşleri Bakanlığı ve diğer kurumlardan Kovid-19 salgını nedeniyle ramazan ayında oruç tartışmasına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Cezayir Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı 313'e, vaka sayısı 1983'e ulaştı.

Kaynak: AA

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