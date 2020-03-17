Cezayir'de koronavirüs nedeniyle camiler kapatıldı Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerin kapatılması kararı alındı.

Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerin kapatılması kararı alındı.

Din İşleri ve Evkaf Bakanı Yusuf Bilmehdi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki tüm camilerin kapatılarak cuma ve vakit namazlarının cemaatle kılınmasına ara verildiği kaydedildi.

Camilerde ezan okunmaya ise devam edileceği ifade edildi.

Cezayir'de yapılan son açıklamalara göre koronavirüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken, 60 kişide ise virüs tespit edilmişti.

Ülkede alınan tedbirler çerçevesinde spor, kültürel ve siyasi etkinliklerin durdurulmasının yanı sıra yurt dışı seyahatlerinde kısıtlamalar getirilmişti.

Kaynak: AA