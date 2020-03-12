Cezayir'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm kaydedildi
Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybettiği duyuruldu.
12.03.2020 23:48 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:48
Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybettiği duyuruldu.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 55 yaşındaki bir kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, ülkedeki vaka sayısının ise 26'ya yükseldiği kaydedildi.
Bakanlık bugün yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün kaydedildiğini bildirmişti.
Cezayir'de ilk Kovid-19 vakası, 25 Şubat'ta ülkedeki bir İtalyan vatandaşında görülmüş ancak söz konusu kişi daha sonra sınır dışı edilmişti.
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Kaynak: AA