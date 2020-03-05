Cezayir'de korona virüs vak'ası 17'ye yükseldi

05.03.2020 10:01 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:01

Cezayir Sağlık Bakanlığı, ülkede 5 kişide daha korona virüsü tespit edildiğini belirterek vak'a sayısının 17'ye yükseldiğini duyurdu.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünyayı etkisi altına alan yeni korona virüsü salgınında (Covid-19) vaka sayıları artmaya devam ediyor. Cezayir Sağlık Bakanlığı dün akşam 5 kişide daha korona virüsü tespit edildiğini, Cezayir genelindeki vak'a sayısının 17'ye yükseldiğini duyurdu. Vak'aların Cezayir'in Blida şehrinde aynı aileden 5 kişide görüldüğü aktarıldı. Hastaların durumunun stabil olduğu ve tedavilerinin sürdüğü belirtildi. - CEZAYİR

Kaynak: İHA