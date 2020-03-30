Cezayir'de korona vaka sayısı 511'e yükseldi Cezayir'de son 24 saatte 57 korona vakası ve 2 ölüm kaydedilirken ülke genelinde toplam vaka sayısı 511'e, can kaybı sayısı ise 31'e yükseldi.

Cezayir'de son 24 saatte 57 korona vakası ve 2 ölüm kaydedilirken ülke genelinde toplam vaka sayısı 511'e, can kaybı sayısı ise 31'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan korona virüs tüm dünyaya hızlı yayılmaya devam ederken Cezayir'de son 24 saatte 57 korona vakası ve 2 can kaybı daha görüldü. Cezayir'de korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükselirken, vaka sayısı ise toplamda 511 oldu. Resmi makamlara göre, korona virüs vaka sayısının en fazla görülen Belide eyaletinde 176 korona vakası kaydedildi.

Cezayir hükümeti 2 gün önce, ülke genelinde sert tedbirler alırken Belide eyaletinin bir sürede daha karantina altında kalacağını bildirdi. - CEZAYİR

Kaynak: İHA