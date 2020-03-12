Cezayir'de korona kaynaklı ilk ölüm
Cezayir'de korona virüsü kaynaklı ilk can kaybını yaşandığı açıklandı.
12.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:52
Cezayir'de korona virüsü kaynaklı ilk can kaybını yaşandığı açıklandı.
Çin'de ortaya çıkarak hızla dünya geneline yayılmaya devam korona virüsü bilançosu ağırlaşıyor. Cezayir'de korona virüsü kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği duyuruldu. Ülkede 4 kişide daha virüs tespit edilmesinin ardından, toplam vaka sayısı ise 24'e yükseldi.
Öte yandan dünya genelinde korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 637'ye ulaşırken, toplam vaka sayısı 126 bin 490'a yükseldi. - CEZAYİR
Kaynak: İHA