Cezayir'de konserde yaşanan izdiham sonucu 5 gencin ölmesinin ardından Kültür Bakanı istifa etti
Cezayir Kültür Bakanı Meriem Merdaci, rapçi Soolking’in konserinde yaşanan izdihamda beş gencin hayatını kaybetmesinin ardından istifa etti.
Cezayir Kültür Bakanı Meriem Merdaci, 22 Ağustos Perşembe günü rapçi Soolking'in konserinde yaşanan izdihamda beş gencin hayatını kaybetmesinin ardından istifa etti.
Cezayir devlet televizyonu istifayı, "Kültür Bakanı Meriem Merdaci istifasını geçici Cumhurbaşkanı Abdelkader Bensalah'a sundu." haberiyle duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle