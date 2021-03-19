Cezayir'de köklü değişim talebiyle yeniden başlayan gösteriler 4. cuma gününde devam ediyor
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Cezayir'de köklü değişim talebiyle yeniden başlayan gösteriler 4. cuma gününde devam ediyor

19.03.2021 22:29 | Son Güncelleme: 19.03.2021 22:39
Cezayir'de köklü değişim talebiyle yeniden başlayan gösteriler 4. cuma gününde devam ediyor

Cezayir'de "Hirak" adı verilen protesto hareketinin 2. yıl dönümünün ardından ülkede yeniden başlayan eylemlerin 4'üncü cumasında da "köklü değişim" talebiyle binlerce kişi meydanlara çıktı.

Cezayir'de "Hirak" adı verilen protesto hareketinin 2. yıl dönümünün ardından ülkede yeniden başlayan eylemlerin 4'üncü cumasında da "köklü değişim" talebiyle binlerce kişi meydanlara çıktı.

Başkent Cezayir'deki farklı bölgelerden Merkez Postane Meydanı'na yürüyen binlerce kişi 12 Haziran'da yapılacak meclis seçimlerine atıfta bulunarak, "Cezayirliler daha önce 15 kez seçime gitti ve krizden çıkamadı" şeklinde sloganlar attı.

Göstericiler, adil seçim, yargının bağımsızlığı, ifade ve basın özgürlüğü ve siyasi arenanın etkin bir şekilde açılması gibi taleplerde bulunurken, yapılacak bu "köklü değişikliklerle" eski rejimin uygulamalarının ortadan kalkmasını istiyor.

Rejimde köklü değişim talebi

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 20 yıllık iktidarının sonunu getiren Hirak protesto hareketi, "rejimde köklü değişim" talebiyle 22 Şubat 2019'da gösterilerine başlamıştı.

Buteflika sonrası da gösteriler devam etmiş ancak gerek yönetimin uyguladığı baskı gerekse dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eylemler Mart 2020'de sonlandırılmıştı.

Eylemlerin ikinci yılına rastlayan 22 Şubat'ta başkent Cezayir ve birçok ilde gösteriler yeniden başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, gösteriler üzerine 24 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "yolsuzluk ve nefretin olmadığı bir cumhuriyet inşa etme" sözü vermişti.

Cumhurbaşkanı'ndan sokaktaki değişim talebini karşılama hamleleri

Tebbun'un, yeni seçim yasasıyla sokaktaki "değişim" talebini karşılamaya çalıştığı ifade ediliyor.

Geçen ay parlamentoyu feshederek erken seçime zemin hazırlayan Tebbun, 7 Mart'ta seçmenlerin farklı listelerden istedikleri sıralamayı seçebilecekleri "açık liste" sistemini içeren seçim yasasını onaylamıştı.

Cumhurbaşkanı Tebbun, bu yasa ile 2016'daki seçim kanununun yol açtığı "aday listelerinde üst sıralarda yer alabilmek için dönen yolsuzluğu" gidereceğini savunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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