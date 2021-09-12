Son dakika haberi: Cezayir'de katliam gibi kaza: 18 ölü - Haberler
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Son dakika haberi: Cezayir'de katliam gibi kaza: 18 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Cezayir'de bir tır ve yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Cezayir'de bir tır ve yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Cezayir'in batısındaki Naama eyaletinde bulunan Al-Mashriah semti yakınlarında bir tır ve yolcu otobüsünün çarpıştığı bildirildi. Kazada 18 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Sivil Koruma Genel Müdürlüğü yetkilisi Nassim Barnawi, sivil koruma ekiplerinin yaralıları hastaneye kaldırdığını ve hayatını kaybedenlerin de Al-Mashriah Hastanesi'nin morguna taşındığını ifade etti. Barnawi, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi.

(Tarek Dridi/İHA)

Son dakika haberi: Cezayir'de katliam gibi kaza: 18 ölü

Son dakika haberi: Cezayir'de katliam gibi kaza: 18 ölü

Son dakika haberi: Cezayir'de katliam gibi kaza: 18 ölü

Son dakika haberi: Cezayir'de katliam gibi kaza: 18 ölü
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