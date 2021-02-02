Cezayir'de İslami eğilimli partiden Fas'a eleştiri: Batı Sahra, pazarlık konusu edilemez

Cezayir'deki en büyük İslami eğitimli parti olan Toplumsal Barış Hareketi, Fas'ı Batı Sahra'daki hakimiyetinin tanınması karşılığında İsrail ile ilişkilerini normalleştirmekle eleştirdi.

Cezayir'deki en büyük İslami eğitimli parti olan Toplumsal Barış Hareketi, Fas'ı Batı Sahra'daki hakimiyetinin tanınması karşılığında İsrail ile ilişkilerini normalleştirmekle eleştirdi.

Toplumsal Barış Hareketi Partisinden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı Arap ve Mağrip ülkelerinin, kalkınma, güvenlik ve istikrarlarını gerekçe göstererek gaspçı Siyonist oluşumla aceleyle normalleşmeye gitmelerinin" reddedildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Batı Sahra meselesi sömürgeden kurtulma davasıdır, pazarlık konusu edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) "kendi kaderini tayin etme" kararının bölge için en gerçekçi çözüm olacağı kaydedilen açıklamada, Cezayir halkı ve resmi makamlarının İsrail ile normalleşmeye karşı duruşu övüldü.

Cezayir yönetiminin Batı Sahra konusundaki resmi tutumunun parti tarafından da desteklendiği kaydedilen açıklamada hükümete "ülkenin güney, doğu ve batı sınırlarını korumaya yönelik gerekli siyasi, diplomatik ve ekonomik ittifakları geliştirmesi" çağrısı yapıldı.

Ne olmuştu?

Fas Kralı 6. Muhammed 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamış, aynı gün dönemin ABD Başkanı Donald Trump da Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in tanıdığı bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasındaki gerginliğin devam ettiği biliniyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor. Cezayir'in de Batı Sahra'nın egemenliğini tanıyan sınır komşusu bir ülke olması nedeniyle Fas yönetimiyle ilişkileri gergin seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık