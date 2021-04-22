Cezayir'de İslami değerlere hakaretten yargılanan Sufi araştırmacı üç yıl hapis cezasına çarptırıldı
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Cezayir'de İslami değerlere hakaretten yargılanan Sufi araştırmacı üç yıl hapis cezasına çarptırıldı

Cezayir'de İslami değerlere hakaretten yargılanan Sufi araştırmacı üç yıl hapis cezasına çarptırıldı
Anadolu Ajansı / Enes Canlı - Haberler | Güncel

Cezayirli Sufi araştırmacı Said Cabelhayr, "İslami değerlere hakaret" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede üç yıl hapse mahkum edildi.

Cezayirli Sufi araştırmacı Said Cabelhayr, "İslami değerlere hakaret" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede üç yıl hapse mahkum edildi.

Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre, başkent Cezayir'deki Sidi Muhammed Mahkemesi, tanınmış Sufi araştırmacı hakkındaki kararını açıkladı.

Mahkeme, Cabelhayr'ı 400 dolar para ve üç yıl hapis cezasına çarptırdı. Söz konusu kararın temyize açık olduğu belirtildi.

Yerel basına konuşan Cabelhayr'ın avukatı Mümin Şadi, suçlamaların "temelsiz" olduğunu savunarak karar karşısında şok yaşadıklarını söyledi.

Cabelhayr'ın, "hac ve kurban ibadetinin pagan geleneği olduğu", "Nuh'un gemisi ve fil hadisesinin MİT olduğu" yönündeki sosyal medya paylaşımları ülkede yoğun tartışmalara yol açmıştı. Bir üniversite öğretim görevlisi ve yedi avukat, Cabelhayr hakkında söz konusu ifadeler nedeniyle şikayetçi olmuştu.

Cezayir Ceza Kanunu, "Hazreti Muhammed veya peygamberlere hakaret eden, İslam dini ve ibadetleriyle yazılı, sözlü veya başka bir yolla alay edenler" hakkında 3 ila 5 yıl hapis cezası öngörüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Canlı

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