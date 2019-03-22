Cezayir'de İktidar Partisinden Buteflika'ya Destek

Cezayir'de iktidardaki Ulusal Kurtuluş Cephesi Partisi (FLN), medyada yer alan iddiaların aksine Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın krizi çözmek için ortaya koyduğu yol haritasına "ahlaki ve siyasi" açıdan bağlı olduğunu açıkladı.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, medyanın doğru bilgilerden uzak yayınlar yaptığı savunuldu.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Parti Genel Koordinatörü Muaz Buşarib, Cumhurbaşkanı ve parti lideri Abdulaziz Buteflika'nın yeni Cezayir'in inşası konusundaki kararlarına ahlaki, fikri ve siyasi olarak bağlılığını vurgulayarak, bu kararları kıymetli bulduğunu bir kez daha yineledi."

Açıklamada ayrıca Buşarib'in, Buteflika'nın sunduğu önerileri desteklediği ve bütün partileri bu siyasi sürece katılmaya çağırdığı aktarıldı.

İktidar partisinden "halk hareketine destek açıklaması" gelmişti

Buşarib, dün başkent Cezayir'de FLN'nin il sorumlularıyla yaptığı toplantıda, partinin, Buteflika'nın yönetimden ayrılmasını talep eden halk hareketine tam destek verdiğini ifade etmişti.

Koordinatör, halk hareketini, yol haritasına göre istenilen hedeflere ulaşmak için savunduklarını kaydetmişti.

Buşarib'in bu açıklaması, ülke medyasında "Cumhurbaşkanı'na ve onun kararlarına destek veren bir tutum izleyen partinin duruşunun değişmesi" şeklinde yorumlanmıştı.

Kaynak: AA