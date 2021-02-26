Cezayir'de "Hirak" protestolarının 2. yıl dönümü sonrası binlerce kişi meydanlara indi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Cezayir'de "Hirak" protestolarının 2. yıl dönümü sonrası binlerce kişi meydanlara indi

26.02.2021 23:47 | Son Güncelleme: 26.02.2021 23:50
Cezayir'de

Cezayir'de Şubat 2019'da başlayan "Hirak" adı verilen protesto hareketinin 2. yıl dönümünün ilk cuma gününde binlerce kişi meydanlara inerek gösteri düzenledi.

Cezayir'de Şubat 2019'da başlayan "Hirak" adı verilen protesto hareketinin 2. yıl dönümünün ilk cuma gününde binlerce kişi meydanlara inerek gösteri düzenledi.

Başkent Cezayir'in yanı sıra ülkenin pek çok kentinde düzenlenen gösterilerde, Cezayirliler "değişim" talebini yineledi.

Başkentteki gösterilerde büyük kitleler halinde çok sayıda polisin arasında şehir merkezine yürüyen göstericiler "Barışçıl, Barışçıl!" ve "Taleplerimiz yasal!" sloganları attı.

Becaya ve Konstantin kentleri de geniş katılımlı gösterilere sahne oldu.

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 20 yıllık yönetiminin sonunu getiren Hirak protesto hareketi, "rejimde köklü değişim" talebiyle Buteflika sonrası da gösterilerini sürdürmüş ancak gerek yönetimin uyguladığı baskılar gerekse dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 nedeniyle eylemlerini Mart 2020'de sonlandırmıştı.

Hirak protesto hareketinin başladığı günün 2. yılına denk gelen 22 Şubat'ta Cezayir halkı yeniden meydanlara inmişti.

Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 24 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığına ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "yolsuzluk ve nefretin olmadığı bir cumhuriyet inşa etme" sözü vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Özlem Zengin Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Eda Ece Sibel Can Acun Ilıcalı Mustafa Ceceli
Spor Mustafa Er Cenk Tosun Ersun Yanal Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cezayir'de "Hirak" protestolarının 2. yıl dönümü sonrası binlerce kişi meydanlara indi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 23:58:06. #1.14#
title