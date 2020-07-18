Cezayir'de Hava Kuvvetleri'ne yeni komutan atandı
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Cezayir'de Hava Kuvvetleri'ne yeni komutan atandı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ordu bünyesinde yaptığı değişiklikler kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına Tümgeneral Mahmud el-Arabe'yi atadı.

Cezayir'de Hava Kuvvetleri'ne yeni komutan atandı
18.07.2020 18:41 | Son Güncelleme: 18.07.2020 18:46

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ordu bünyesinde yaptığı değişiklikler kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına Tümgeneral Mahmud el-Arabe'yi atadı.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Eylül 2018'den bu yana Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapan ve mayıs ayı sonunda Tebbun tarafından görevine son verilen Tümgeneral Hamid Bumizza'nın yerine Tümgeneral Arabe getirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına getirilen Arabe, daha önce hava kuvvetlerinin en önemli tedarik ve nakil istasyonu olan başkentin batısındaki Bufarik Hava Üssü'nü komuta ediyordu.

Cumhurbaşkanı Tebbun, göreve geldiği 12 Aralık'tan bu yana ordudaki komutanlar arasında değişiklikler yapıyor.

Kaynak: AA

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