Cezayir'de hastanede yangın: 8 bebek öldü

Cezayir'de hastanede yangın: 8 bebek öldü

Cezayir'de bir hastanede çıkan yangında 8 bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

24.09.2019 11:08
Cezayir'de hastanede yangın: 8 bebek öldü

Cezayir'de bir hastanede çıkan yangında 8 bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yangın yerel saatle 04.00'te Cezayir'de El Oued eyaletinin başkenti El Oued şehrinde bulunan bir  hastanenin doğum ünitesinde çıktı.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında, bebeklerin 5'inin duman zehirlenmesi ve 3'ünün yanma sonucu hayatlarını kaybettiği belirtildi.

Yetkililer, ünitede bulunan 11 bebek, 100'den fazla kadın ve personelin kurtarıldığını duyurdu.

Kaynak: DHA
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