Cezayir'de halk, "Hirak" protestolarının 2. yıl dönümünde yine meydanlara indi
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Cezayir'de halk, "Hirak" protestolarının 2. yıl dönümünde yine meydanlara indi

22.02.2021 19:17 | Son Güncelleme: 22.02.2021 19:17
Cezayir'de halk,

Cezayir'de Şubat 2019'da başlayan "Hirak" adı verilen protesto hareketinin 2. yıl dönümünde, yüzlerce kişi başkent dahil pek çok kentte gösteri düzenledi.

Cezayir'de Şubat 2019'da başlayan "Hirak" adı verilen protesto hareketinin 2. yıl dönümünde, yüzlerce kişi başkent dahil pek çok kentte gösteri düzenledi.

Abdulaziz Buteflika'nın kötü giden sağlığına rağmen 5. dönem için yeniden Cumhurbaşkanlığına aday olmasıyla başlayan halk protestolarının 2. yıl dönümünde sokaklar yine göstericilerle doldu.

Başkent Cezayir'de yüzlerce kişi "rejim kökten değişsin", "hür ve demokrat Cezayir" ve "taleplerimize ne oldu" sloganları atarak kentin göbeğindeki Merkez Postane Meydanı'na yürüdü.

Cezayir İnsan Hakları Birliği gibi kuruluşlar, güvenlik güçlerinin, bazı göstericileri gözaltına aldığını duyursa da resmi makamlardan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Aynı şekilde Konstantin, Vehran, Becaye ve Tizi Vizu gibi kentlerde de gösteriler düzenlendi.

Cezayir'de 22 Şubat 2019'da başlayan "Hirak" adı verilen kitlesel halk hareketi, zamanla ivme kazanarak ülke geneline yayılmış ve Buteflika, ordunun "sözlü" müdahalesiyle Nisan 2019'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Buteflika'nın istifasını yeterli görmeyen ve gösterilerine devam eden protesto hareketi, rejimde köklü değişim talebiyle eylemlerine devam etmişti. Ancak, özellikle ordunun ve yönetimin bastırmasıyla Aralık 2019'da seçime gidilmiş ve Abdulmecid Tebbun birinci turda Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Tebbun'un göreve gelmesine rağmen protestolarına ara vermeyen Hirak hareketi, gerek yönetimin yargı ve kolluk kuvvetleriyle uyguladığı baskılar gerekse dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 nedeniyle gösterilerini Mart 2020'de sonlandırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abderrazak Boulkemh

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