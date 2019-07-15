Cezayir'de final sevinci

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Cezayir sokak ve parklara kurulan dev ekranlarda maç izleyen vatandaşlardan detaylar

Maç sonrası sevinç gösterilerinden detaylar CEZAYİR - 2019 Afrika Uluslar Kupası yarı final mücadelesinde Nijerya'yı 2-1 mağlup eden Cezayir Milli Takım'nın adını finale yazdırması ülkede coşkuyla karşılandı.

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, Cezayir ile Nijerya, başkentteki Kahire Uluslararası Stadı'nda karşılaştı.

Cezayir, Troost-Ekong'un 40. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Nijerya, Ighalo'nun 73. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Manchester City'de forma giyen Mahrez, 90+5'inci dakikada fileleri havalandırarak Cezayir'in sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

Cezayir, turnuvadaki tek şampiyonluğunu kazandığı 1990'dan beri ilk, toplamda 3. kez finale yükseldi.

Kaynak: AA