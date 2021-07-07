Cezayir'de Eymen bin Abdurrahman liderliğinde yeni hükümet kuruldu
Cezayir'de 12 Haziran'da düzenlenen erken seçimler sonrasında Eymen bin Abdurrahman liderliğinde yeni hükümetin kurulduğu açıklandı.
Cezayir'de 12 Haziran'da düzenlenen erken seçimler sonrasında Eymen bin Abdurrahman liderliğinde yeni hükümetin kurulduğu açıklandı.
Cezayir resmi televizyonu Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, Başbakan Eymen bin Abdurrahman'ın oluşturduğu kabinede yer alan isimleri paylaştı.
Haberde, Dışişleri Bakanlığı'na eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde bir dönem aynı görevi üstlenen Ramtan Lamamra, Adalet Bakanlığı'na ise Raşid Tabbi'nin getirildiği belirtildi. Başbakan Bin Abdurrahman'ın aynı zamanda Maliye Bakanlığı görevini üstlendiği paylaşıldı.
Hükümetin 12 Haziran'da yapılan erken seçim sonuçlarına göre kurulduğu kaydedildi.
16 bakan değişti
Yeni kabinedeki toplam 33 bakanlıktan 17 bakan eski görevlerine devam ederken, 16 yeni bakana görev verildi. Kabineye yeni atanan isimler şu şekilde:
Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra
Adalet Bakanı Raşid Tabbi
Mücahitler Bakanı Iyd Erbiga
Milli Eğitim Bakanı Abdulhakim Bilabid
Çevre ve Yenilenebilir Enerji bakanı Bin Attu Zeyyan
Kültür Bakanı Vefa Şelal
Posta ve Telekomünikasyon Bakanı Kerim Bibi Triki
Su Kaynakları Bakanı Kerim Husni
Mesleki Eğitim Bakanı Yasin Mirabi
Gençlik ve Spor Bakanı Abdurrezzak Sıbkak
Balıkçılık ve Deniz Ürünleri Bakanı Hişam Salvatci
Sanayi Bakanı Ahmed Zağdar
Ulaştırma Bakanı İsa Bikey
Turizm Bakanı Yasin Hammadi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Abdurrahman Lihifaya
Çevre Bakanı Sami Mulfi
Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak