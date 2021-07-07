Cezayir'de Eymen bin Abdurrahman liderliğinde yeni hükümet kuruldu

Cezayir'de 12 Haziran'da düzenlenen erken seçimler sonrasında Eymen bin Abdurrahman liderliğinde yeni hükümetin kurulduğu açıklandı.

Cezayir'de 12 Haziran'da düzenlenen erken seçimler sonrasında Eymen bin Abdurrahman liderliğinde yeni hükümetin kurulduğu açıklandı.

Cezayir resmi televizyonu Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, Başbakan Eymen bin Abdurrahman'ın oluşturduğu kabinede yer alan isimleri paylaştı.

Haberde, Dışişleri Bakanlığı'na eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde bir dönem aynı görevi üstlenen Ramtan Lamamra, Adalet Bakanlığı'na ise Raşid Tabbi'nin getirildiği belirtildi. Başbakan Bin Abdurrahman'ın aynı zamanda Maliye Bakanlığı görevini üstlendiği paylaşıldı.

Hükümetin 12 Haziran'da yapılan erken seçim sonuçlarına göre kurulduğu kaydedildi.

16 bakan değişti

Yeni kabinedeki toplam 33 bakanlıktan 17 bakan eski görevlerine devam ederken, 16 yeni bakana görev verildi. Kabineye yeni atanan isimler şu şekilde:

Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra

Adalet Bakanı Raşid Tabbi

Mücahitler Bakanı Iyd Erbiga

Milli Eğitim Bakanı Abdulhakim Bilabid

Çevre ve Yenilenebilir Enerji bakanı Bin Attu Zeyyan

Kültür Bakanı Vefa Şelal

Posta ve Telekomünikasyon Bakanı Kerim Bibi Triki

Su Kaynakları Bakanı Kerim Husni

Mesleki Eğitim Bakanı Yasin Mirabi

Gençlik ve Spor Bakanı Abdurrezzak Sıbkak

Balıkçılık ve Deniz Ürünleri Bakanı Hişam Salvatci

Sanayi Bakanı Ahmed Zağdar

Ulaştırma Bakanı İsa Bikey

Turizm Bakanı Yasin Hammadi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Abdurrahman Lihifaya

Çevre Bakanı Sami Mulfi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak