Cezayir'de eski rejim partisi FLN'nin merkez binasını basan göstericiler Genel Sekreter'in istifasını istedi
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Cezayir'de eski rejim partisi FLN'nin merkez binasını basan göstericiler Genel Sekreter'in istifasını istedi

Cezayir'de eski rejim partisi FLN'nin merkez binasını basan göstericiler Genel Sekreter'in istifasını istedi
Anadolu Ajansı / Abderrazak Boulkemh - Haberler | Güncel

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın partisi Ulusal Kurtuluş Cephesinin (FLN) genel merkezine giren parti destekçisi göstericiler, liderliğiyle ilgili tartışmaların sürdüğü Genel Sekreter Ebu'l Fadl Baci'yi protesto etti.

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın partisi Ulusal Kurtuluş Cephesinin (FLN) genel merkezine giren parti destekçisi göstericiler, liderliğiyle ilgili tartışmaların sürdüğü Genel Sekreter Ebu'l Fadl Baci'yi protesto etti.

FLN'nin başkent Cezayir'deki merkez binasına "Git" yazılı pankartlarla giren göstericiler, Genel Sekreter Baci'yi istifaya davet eden sloganlar attı.

Baci karşıtı göstericilerin arasında yer alan partinin lider kadrosundan Hüseyin Sıddıki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni bir genel sekreter seçilmesi için Genel Kurula gidilmesini istediklerini, ancak Baci'nin bunu reddettiğini söyledi.

Öte yandan, isminin gizli kalmasını isteyen Baci yanlısı başka bir yönetici, bu tür eylemlerin "kışkırtma amacı" taşıdığı değerlendirmesinde bulundu.

Bağımsızlık sonrası dönemde Cezayir siyasetinin merkezinde yer alan ve 1999-2019 yıllarında Buteflika liderliğinde iktidar partisi konumunda bulunan FLN, Buteflika sonrasında çalkantılı bir döneme girmişti.

Buteflika'nın istifası sonrasında göreve gelen Baci'ye son dönemde parti içinden eleştiriler yükselmiş ve yeni bir genel sekreter seçimi için Genel Kurulu toplantıya çağırması talep edilmişti.

Baci, salı günü düzenlediği basın toplantısında parti içi muhalefetin "eski rejim unsurlarından olduğunu ve ayrıcalıklarını kaybettikleri için kendisine karşı çıktıklarını" savunmuştu.

Eski rejim partisi FLN, haziran ayında yapılan genel seçim sonucunda 407 sandalyeli Ulusal Halk Meclisine 98 milletvekili göndermişti.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abderrazak Boulkemh

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Cezayir'de eski rejim partisi FLN'nin merkez binasını basan göstericiler Genel Sekreter'in istifasını istedi - Haberler
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