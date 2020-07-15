Cezayir'de eski başbakanlara dördüncü kez hapis cezası verildi
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Cezayir'de eski başbakanlara dördüncü kez hapis cezası verildi

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika dönemine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklu yargılanan eski Başbakanlar Ahmed Uyahya ve Abdulmelik Sellal hakkında dördüncü kez hapis cezası verildi.

Cezayir'de eski başbakanlara dördüncü kez hapis cezası verildi
15.07.2020 18:53 | Son Güncelleme: 15.07.2020 18:56

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika dönemine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklu yargılanan eski Başbakanlar Ahmed Uyahya ve Abdulmelik Sellal hakkında dördüncü kez hapis cezası verildi.

Başkent Cezayir'deki Sidi Muhammed Mahkemesi, kamuoyunda "Muhyiddin Tahkut yargılaması" olarak bilinen yolsuzluk davası kapsamında, eski Başbakanlar Uyahya ve Sellal'ın 10'ar yıl hapsine hükmetti.

Eski başbakanlar hakkındaki kararların temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

Buteflika'ya yakınlığıyla bilinen iş adamı Muhyiddin Tahkut'un "otomobil üretimi projeleri ve üniversite toplu taşıma projelerinde iktidarla ilişkilerini kullanarak haksız kazanç elde etmekle" suçlandığı söz konusu davada iş adamının 16 yıl hapsine ve tüm varlığına el konulmasına karar verildi.

Mahkeme, aynı davadan eski Sanayi Bakanları Abdusselam Buşevari'ye (firari) 20, Yusuf Yusufi'ye 2, eski Ulaşım Bakanı Ömer Gul'e 3 yıl hapis cezası verirken, Tahkut'un ailesinden bazı kişileri ise 3 ila 8 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Uyahya ile Sellal daha önce 3 farklı davada hapis cezasına çarptırılmıştı

Daha önce de üç ayrı suçlamadan hapis cezası bulunan Uyahya ve Sellal, bu kararla birlikte dördüncü kez hapis cezası almış oldu.

Uyahya ve Sellal, geçen sene aralık ayında "Buteflika'nın seçim kampanyasının finansmanında yolsuzluk" yaptıkları gerekçesiyle, sırasıyla 15 ve 12 yıl hapis cezasına çarptırılmış, 24 Haziran'da da "kara para aklama" suçlamasıyla yargılandıkları davada 12'şer yıl hapis cezası almıştı.

Eski Başbakanlar, 1 Temmuz'da da ülkenin en büyük iş adamları odası olan Cezayir İşadamları Forumunun başkanlığını yapan Ali Haddad'ın şirketi tarafından yapılan büyük kamu ihalelerindeki usulsüzlüklere ilişkin suçlamalardan dolayı 12'şer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cezayir'de yolsuzluk operasyonları dalgası

Cezayir'de 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika, halk protestoları ve ordunun "sözlü müdahalesi" neticesinde geçen yıl 2 Nisan'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Cezayirliler, "devletin zirvesinde hala varlıklarını koruyan Buteflika müttefiklerinin görevlerine son verilmesi ve yolsuzluk yapanlardan hesap sorulması" talepleriyle protestolarına devam etmişti.

Eski Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından isimlerin bulaştığı yolsuzluk skandallarını tek tek zikrederek, bu dosyaların yeniden açılacağını belirtmişti.

Genelkurmay Başkanı'nın işaret vermesiyle yargı harekete geçmiş, Buteflika döneminde adı birçok skandala karışmış, çok sayıda iş adamı, bürokrat ve siyasetçi açılan yolsuzluk soruşturmalarında ifade vermişti. İki eski başbakanın da aralarında bulunduğu üst düzey isimler tutuklanmıştı.

Cezayirlilerin bazıları baş döndürücü hızda seyreden yolsuzluk soruşturmalarını desteklerken, bazıları bu soruşturmaların yolsuzlukla mücadeleden ziyade rejim içinde tasfiye için kullanıldığı eleştirisinde bulunuyor.

Kaynak: AA

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