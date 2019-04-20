Cezayir'de Eski Başbakan ve Maliye Bakanı Yolsuzluk Soruşturması Kapsamında Mahkemeye Çağrıldı

Cezayir'de Eski Başbakan ve Maliye Bakanı Yolsuzluk Soruşturması Kapsamında Mahkemeye Çağrıldı

Cezayir'de eski Başbakan Ahmed Uyahya ve Maliye Bakanı Muhammed Lukal kamu kaynaklarının israf edilmesiyle ilgili bir soruşturma kapsamında mahkemeye çağrıldı

Cezayir'de Eski Başbakan ve Maliye Bakanı Yolsuzluk Soruşturması Kapsamında Mahkemeye Çağrıldı

Cezayir'de eski Başbakan Ahmed Uyahya ve Maliye Bakanı Muhammed Lukal kamu kaynaklarının israf edilmesiyle ilgili bir soruşturma kapsamında mahkemeye çağrıldı.

Devlet televizyonundan yapılan duyuruda başka ayrıntı verilmedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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