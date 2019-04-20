Cezayir'de Eski Başbakan ve Maliye Bakanı Yolsuzluk Soruşturması Kapsamında Mahkemeye Çağrıldı
Cezayir'de eski Başbakan Ahmed Uyahya ve Maliye Bakanı Muhammed Lukal kamu kaynaklarının israf edilmesiyle ilgili bir soruşturma kapsamında mahkemeye çağrıldı
Cezayir'de eski Başbakan Ahmed Uyahya ve Maliye Bakanı Muhammed Lukal kamu kaynaklarının israf edilmesiyle ilgili bir soruşturma kapsamında mahkemeye çağrıldı.
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Kaynak: Euronews.com