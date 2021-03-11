Cezayir'de erken seçimler 12 Haziran'da
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Cezayir'de erken seçimler 12 Haziran'da

11.03.2021 21:52 | Son Güncelleme: 11.03.2021 21:59
Cezayir'de erken seçimler 12 Haziran'da

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, geçtiğimiz ay parlamentonun alt kanadını feshetmesinin ardından ülkedeki erken genel seçimlerin 12 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, geçtiğimiz ay parlamentonun alt kanadını feshetmesinin ardından ülkedeki erken genel seçimlerin 12 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, 18 Şubat'ta parlamentonun alt kanadını feshetmiş, hapisteki düzinelerce "Hirak" aktivisti için af çıkarmıştı. Cumhurbaşkanı Tebbun, ülkedeki erken genel seçimlerin 12 Haziran'da yapılacağını duyurdu. Öte yandan Tebbun meclisin alt kanadını feshettiğinde, yolsuzluktan uzak, adil ve özgür seçimlerin yapılacağını vurgu yapmıştı. - CEZAYİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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