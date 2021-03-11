Cezayir'de erken seçim 12 Haziran'da düzenlenecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cezayir'de erken seçim 12 Haziran'da düzenlenecek

11.03.2021 20:29 | Son Güncelleme: 11.03.2021 20:32
Cezayir'de erken seçim 12 Haziran'da düzenlenecek

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, erken genel seçimin 12 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, erken genel seçimin 12 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tebbun'un 12 Haziran'da parlamento seçimlerine gidilmesi için kararname imzaladığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Tebbun, 18 Şubat'ta parlamentonun alt kanadını feshettiğini açıklarken, ülkedeki kitlesel protesto hareketi Hirak'ın öncü isimlerinden onlarca kişiye af uygulamıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 20 yıllık yönetiminin sonunu getiren Hirak hareketi, 2'nci yıl dönümünde yeniden alevlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abderrazak Boulkemh

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Birol Güven Ferhan Şensoy Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Fatih Terim Ersun Yanal Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cezayir'de erken seçim 12 Haziran'da düzenlenecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 20:32:38. #1.16#
title