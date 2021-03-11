Cezayir'de erken seçim 12 Haziran'da düzenlenecek
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, erken genel seçimin 12 Haziran'da yapılacağını duyurdu.
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, erken genel seçimin 12 Haziran'da yapılacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tebbun'un 12 Haziran'da parlamento seçimlerine gidilmesi için kararname imzaladığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Tebbun, 18 Şubat'ta parlamentonun alt kanadını feshettiğini açıklarken, ülkedeki kitlesel protesto hareketi Hirak'ın öncü isimlerinden onlarca kişiye af uygulamıştı.
Eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 20 yıllık yönetiminin sonunu getiren Hirak hareketi, 2'nci yıl dönümünde yeniden alevlenmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abderrazak Boulkemh