Cezayir'de erken genel seçim için propaganda dönemi başladı

Cezayir'de 12 Haziran'da yapılması planlanan erken genel seçimler için propaganda döneminin resmen başladığı duyuruldu.

Cezayir'de 12 Haziran'da yapılması planlanan erken genel seçimler için propaganda döneminin resmen başladığı duyuruldu.

Cezayir Bağımsız Ulusal Seçim İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, adaylar için propaganda serbestliğinin 20 Mayıs-8 Haziran tarihlerini kapsayacağı ve sonrasında seçim yasaklarının başlayacağını bildirildi.

İdare Başkanı Muhammed Şerefi, daha önce yaptığı açıklamada, parlamentonun alt kanadı Ulusal Halk Meclisinde görev yapacak 407 milletvekilinin belirleneceği seçimler için 1179'u partiler, 1113'ü bağımsızlar olmak üzere toplam 2 bin 292 listede, 23 bin 540 kişinin adaylık başvurusu yaptığını bildirmişti.

Toplam 58 vilayetin bulunduğu Cezayir'de bu vilayetlerde ortalama her 120 bin kişi Mecliste bir milletvekiliyle temsil ediliyor. Ülkede 24 milyondan fazla kayıtlı seçmen bulunuyor.

Cezayir'de erken seçim süreci

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, şubat ayında parlamentoyu feshederek erken seçim için düğmeye basmıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 20 yıllık iktidarı sonrası son iki yılda birçok değişimi peş peşe yaşayan Cezayir, geçen yıl kabul ettiği Anayasa'nın ardından seçimlerle yeni bir dönemi başlatmak istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık