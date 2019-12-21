Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimleri protesto edildi
Haberler » Dünya » Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimleri protesto edildi - Haberler

Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimleri protesto edildi

Cezayir'de binlerce kişi, yönetimde köklü değişiklikler olmadan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasını protesto etti. Göstericiler, üzerinde "Geri adım atmayacağız", "Boyun eğmeyeceğiz" ve "Eski rejimin yeni yüzlerine hayır" yazılı pankartlar taşıdı

21.12.2019 20:34 | Son Güncelleme: 21.12.2019 20:34
Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimleri protesto edildi

'de binlerce kişi, "yönetimde köklü değişiklikler olmadan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasını" protesto etti.


Eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı istifaya götüren ve sonrasında "Buteflika rejimi temsilcilerinin yönetimden uzaklaştırılması" ve "köklü bir değişiklik" talebiyle devam eden gösteriler, 44'üncü haftasında da devam etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler