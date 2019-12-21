Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimleri protesto edildi

21.12.2019 20:34 | Son Güncelleme: 21.12.2019 20:34

Cezayir'de binlerce kişi, "yönetimde köklü değişiklikler olmadan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasını" protesto etti.



Eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı istifaya götüren ve sonrasında "Buteflika rejimi temsilcilerinin yönetimden uzaklaştırılması" ve "köklü bir değişiklik" talebiyle devam eden gösteriler, 44'üncü haftasında da devam etti. Euronews.com'da Görüntüle