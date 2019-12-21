: Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimleri protesto edildi

21.12.2019 20:33 | Son Güncelleme: 21.12.2019 20:33

Cezayir'de binlerce kişi, yönetimde köklü değişiklikler olmadan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasını protesto etti. Göstericiler, üzerinde "Geri adım atmayacağız", "Boyun eğmeyeceğiz" ve "Eski rejimin yeni yüzlerine hayır" yazılı pankartlar taşıdıView on euronews

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