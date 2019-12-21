Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimleri protesto edildi
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Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimleri protesto edildi

Cezayir'de binlerce kişi, yönetimde köklü değişiklikler olmadan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasını protesto etti.

21.12.2019 20:33 | Son Güncelleme: 21.12.2019 20:33

'de binlerce kişi, yönetimde köklü değişiklikler olmadan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasını protesto etti. Göstericiler, üzerinde "Geri adım atmayacağız", "Boyun eğmeyeceğiz" ve "Eski rejimin yeni yüzlerine hayır" yazılı pankartlar taşıdıView on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimleri protesto edildi
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