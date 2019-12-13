Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimini Abdulmecid Tebbun kazandı
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Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimini Abdulmecid Tebbun kazandı

Cezayir'de eski Başbakan Abdulmecid Tebbun, cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turunda yeni cumhurbaşkanı seçildi. Bağımsız Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada Tebbun'un oyların yüzde 58'ini aldığını kaydetti.

13.12.2019 14:47 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:47
Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimini Abdulmecid Tebbun kazandı

'de eski Başbakan Abdulmecid Tebbun, cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turunda yeni seçildi.


Bağımsız Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada Tebbun'un oyların yüzde 58'ini aldığı kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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