Cezayir'de cumhurbaşkanlığı için yarışacak adaylar belli oldu
Cezayir'de 12 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusunda bulunan 22 kişiden 5'inin adaylığı kabul edildi.
Cezayir'de 12 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusunda bulunan 22 kişiden 5'inin adaylığı kabul edildi.
Ulusal Bağımsız Seçim İdaresi Başkanı Muhammed Şerefi, basın açıklamasında, 12 Aralık'ta yapılacak seçimler için başvuruda bulunan 22 adaydan 5'inin, adaylık şartlarını sağladığını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle