Cezayir'de Covid-19 vaka sayısında rekor artış
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Cezayir'de Covid-19 vaka sayısında rekor artış

Cezayir'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında bugüne dek en yüksek günlük vaka artışı kaydedildi.

Cezayir'de Covid-19 vaka sayısında rekor artış
27.06.2020 13:57 | Son Güncelleme: 27.06.2020 14:05

Cezayir'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında bugüne dek en yüksek günlük vaka artışı kaydedildi. Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 240 artarak 12 bin 685'e yükseldi.

Cezayir'de korona virüs vakaları önemli bir artış gördü. Son 24 saatte 240 vaka tespit etti. Yetkililer, halkın tedbirlere uymadığı gerekçesiyle artışa neden olabileceğini söyledi. Cezayir Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Cezayir'in son 24 saat içerisinde 240 korona enfeksiyonu kaydettiğini açıkladı. Cezayir'deki korona Virüsünün İzlenmesi Bilim Kurulunun Sözcüsü Jamel Fouar, günlük basın toplantısında toplam vaka sayısının 12 bin 685'e yükseldiğini belirtti. Korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı ise 885 oldu. Cezayirli olan Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Profesör Idir Betam, yaptığı açıklamada, son günlerde yaşanan korona virüs artışının vatandaşların davranışından kaynaklandığını söyledi.

Kuzey Afrika'nın en çok etkilenen ülkesi olan Cezayir'de Şubat sonunda ilk korona vakasının açıklanmasından bu yana son 24 saatte enfeksiyon sayısındaki en büyük artış gördü. Daha önceki en fazla günlük vaka rekoru 28 Nisan'da yaşanmış 199 olarak açıklanmıştı. Ülkede açıklanan 240 vaka sayısı ise rekor olarak kayıtlara geçti. - CEZAYİR

Kaynak: İHA

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