Cezayir'de "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi
Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapanların yönetimden uzaklaştırılması talebiyle düzenlenen gösterilere 40'ıncı haftasında devam edildi.
22.11.2019 22:48 | Son Güncelleme: 22.11.2019 22:52
Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapanların yönetimden uzaklaştırılması talebiyle düzenlenen gösterilere 40'ıncı haftasında devam edildi.
Cuma namazının ardından başkent Cezayir başta olmak üzere ülkedeki farklı kentlerde binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen gösterilerde, seçim karşıtı pankartlar açılarak, "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Cezayir'de "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi