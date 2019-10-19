Cezayir'de Buteflika rejimi temsilcileri protesto edildi

19.10.2019 03:47

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması talebiyle düzenlenen gösterilere 35'inci haftasında da devam edildi.

Başkent Cezayir'in yanı sıra ülkenin kuzeyindeki kentlerde binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen gösterilerde "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi.

Göstericiler "barışçıl, barışçıl", "çetelerle seçim olmaz" ve "demokratik sivil devlete evet" gibi sloganlar attı.

Cezayir'de 20 yıl boyunca yönetimde bulunan Buteflika, tarihi nitelikteki kitlesel gösteriler ve ordunun "uyarıları" sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti.

Buteflika'nın istifasına rağmen gösteriler sürüyor

Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınmasını ve bu kişilerden yargı önünde hesap sorulmasını isteyenler ise gösterilerini her cuma sürdürüyor.

Ülkede yeni cumhurbaşkanı seçiminin 12 Aralık'ta yapılması planlanıyor. Yüksek Seçim Kuruluna göre adaylık için 100'e yakın kişi başvuruda bulundu.

Buteflika döneminde başbakanlık yapan Ali bin Flis ve Abdulmecid Tebbun gibi isimler de cumhurbaşkanlığına aday olduklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA