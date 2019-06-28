Cezayir'de "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi

Cezayir'in birçok kentinde binlerce kişi, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakması ve ulusal birliğe bağlı kalınması talebiyle gösteri düzenledi.

Buteflika'yı nisan ayında istifaya sürükleyen kitlesel halk protestoları 19'uncu haftasında da devam etti.

Başkent Cezayir başta olmak üzere Skikda, Tizi Vuzu, Burc Bu Ariric, Becaye, Cilfe, Vehran ve Musteganim kentlerinde sokaklara ve meydanlara akın eden göstericiler, Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakması, ulusal birliğe bağlı kalınması ve Anayasa'nın "iktidarın kaynağının halk olduğu" belirtilen 7 ve 8. maddelerinin uygulanması çağrısında bulundu.

Sık sık "Buteflika müttefikleri" olarak nitelendirdikleri geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih ve Başbakan Nureddin Bedevi aleyhine sloganlar atan göstericiler, yönetimin tam anlamıyla halka teslim edilmesini istedi.

Amazig bayrağı taşıyanlara gözaltı

Cezayir İnsan Hakları Birliği, gösteriler nedeniyle yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı başkent Cezayir'deki Merkez Postane Meydanı'nda bazı gösterici ve aktivistlerin Amazig (Berberi) bayrağı taşıdıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, 19 Haziran'da yaptığı açıklamada, ülke genelinde düzenlenen gösterilerde Cezayir milli bayrağı dışında başka bir bayrağın taşınmasının yasaklandığını duyurmuştu.

Ülkede gösterilerin başlamasından bu yana bazı eylemcilerin, Amazig kökenlileri temsil etmek adına sarı-yeşil ve ortasında Amazig sembolünün bulunduğu bayrağı taşıdığı görülüyor. Amaziglerin, Cezayir'in yaklaşık 41 milyonluk nüfusunun yüzde 30'unu oluşturduğu ifade ediliyor.

Protestolar sürüyor

Cezayir'de tarihi nitelikteki kitlesel gösteriler ve ordunun "uyarıları" sonucu 20 yıldır yönetimde bulunan Buteflika'nın 2 Nisan'da istifasını açıklamasına rağmen protestolar hala devam ediyor.

Göstericiler, Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınmasını ve bu kişilerden yargı önünde hesap sorulmasını istiyor.

Başkentteki Merkez Postane Meydanı, 22 Şubat'ta başlayan ve aradan geçen zaman içinde Cezayir'de cumhurbaşkanının istifası gibi köklü değişimlere yol açan protestoların sembolü haline geldi.

Kaynak: AA