Cezayir'de Buteflika'nın Adaylıktan Çekilmesi Kutlanıyor

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın adaylıktan çekildiğini duyurmasının ardından, Cezayirliler gelişmeleri kutlamak için sokaklara döküldü.

Yerel televizyon kanallarının, başkent Cezayir'den yayınladığı görüntülerde, sınırlı sayıda Cezayirlinin Maurice Audin Meydanı'nda kutlama yaptığı görüldü.

Kutlamalara katılanlardan, Dzair News kanalına konuşan Cezayir vatandaşları, yönetim şeklinin tamamen değiştirilmesini istediklerini, bugün ilan edildiği şekilde "yüzeysel düzenlemeler" istemediklerini belirtti.

Gelişmeleri yorumlayanların bir kısmı, "Tümünün değişmesi gerek. Hiçbirini istemiyoruz; ne Bedevi'yi ne Lamamra'yı" ifadelerini kullandı.

Başkentin yanı sıra sahil kentlerinden Cicel'de ve ülkenin üçüncü büyük kenti Kosantin'de de halk, Buteflika'nın adaylığının düşürülmesinden duydukları sevinci, sokaklara çıkarak gösterdi.

Öte yandan aktivistler sosyal medyada gelişmelere dair yaptıkları paylaşımlarda, "bunun birinci aşama olduğunu, devam edilmesi gerektiğini" ifade etti. Rejimin yeniden geri gelmesi uyarısında bulunan aktivistler, sistemin tamamen değiştirilmesi olarak özetlenen tüm istekler yerine getirilinceye dek, gösterilerin sürmesi çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, dün yaptığı açıklamada, adaylıktan çekildiğini ve seçimlerin ertelendiğini duyurmuştu. Gelişmelerin ardından resmi haber ajansının haberinde, Ahmed Uyahya hükümetinin istifasını sunduğu, yerine İçişleri Bakanı Nureddin el-Bedevi'nin atandığı bildirilmişti.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.

Kaynak: AA