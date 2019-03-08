Cezayir'de Buteflika'nın 5. Dönem Adaylığına Karşı Gösteriler Düzenlendi (1)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Cezayir'deki Merkez Postane Meydanı'nda toplanan yüzlerce gösterici

Bayraklar ve dövizler taşıyan göstericilerin yürümesi

Sloganlar atan göstericiler Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı başkent Cezayir başta olmak üzere ülkenin farklı kentlerinde gösteriler düzenlendi.

Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı çıkan on binlerce gösterici, başkent Cezayir'deki Merkez Postane Meydanı'nda toplanırken, sosyal paylaşım sitelerindeki görüntülerde ülkenin doğusu, ortası ve batısındaki farklı kentlerde de gösterilerin düzenlendiği görüldü.

Buteflika'nın 5. dönem adaylığını reddeden sloganlar atan göstericiler, "Cezayir, demokratik ve özgürdür", Cezayir cumhuriyettir, krallık değildir" ve "Ey Buteflika 5. döneme hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Başkent Cezayir'de gösteriye araçlarıyla katılan göstericiler, otoparkların dolması nedeniyle araçlarını park etmek için yer bulmakta zorlandı.

Gösterilere kadınların yoğun katılım gösterdiği gözlendi.

Kaynak: AA