Cezayir'de bir yurtta çıkan yangında bir kız öğrencinin vefatının ardından ikinci yetkili de görevden alındı

Cezayir Yüksek Öğretim Bilimsel Araştırmalar Bakanlığı, geçen cumartesi bir öğrenci yurdunda çıkan yangın sonucu bir kız öğrencinin hayatını yitirmesinin ardından ikinci yetkiliyi görevden aldı.