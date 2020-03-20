Cezayir'de bir yılı aşkın süredir devam eden gösterilere koronavirüs engeli Cezayir'de, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı istifaya götüren ve bir yılı aşkın süredir aralıksız devam eden cuma gösterileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu hafta ilk kez yapılamadı.

Cezayir'de, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı istifaya götüren ve bir yılı aşkın süredir aralıksız devam eden cuma gösterileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu hafta ilk kez yapılamadı.

Daha önce göstericilerle dolup taşan meydanlar bu kez Kovid-19 nedeniyle boş kaldı.

Eski Cumhurbaşkanı Buteflika'yı istifaya götüren gösterilerin başladığı 22 Şubat 2019'dan beri her hafta cuma günü birçok kentte gösteriler düzenleniyordu.

Koronavirüs nedeniyle gösteri ve yürüyüşler yasaklanmıştı

Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, salı günü yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında tüm kara sınırlarının kapatıldığını, uçak seferleri ile deniz ulaşımının askıya alındığını belirtmiş, bütün gösteri ve yürüyüşlerin de yasaklandığını bildirmişti.

Tebbun ayrıca tıbbi ya da gıda olsun hiçbir stratejik ürünün salgın bitene kadar ihraç edilmemesi, hastanelerdeki yatak sayısının artırılması ve 15 milyon tıbbi maske tedarik edilmesi kararı alındığını duyurmuştu.

Cezayir Sağlık Bakanlığı, bugün itibarıyla ülkede yeni tip koronavirüs kaynaklı can kaybının 10'a, vaka sayısının 94'e yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA