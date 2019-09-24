Cezayir'de bir hastanede çıkan yangın sonucu 8 bebek hayatını kaybetti

Cezayir'de bir hastanede çıkan yangın sonucu 8 bebek hayatını kaybetti

Cezayir'in güneydoğusunda yer alan El-Vadi kentindeki bir hastanede çıkan yangın sonucu yeni doğmuş 8 bebek hayatını kaybetti.

24.09.2019 13:45
Cezayir'de bir hastanede çıkan yangın sonucu 8 bebek hayatını kaybetti

Cezayir'in güneydoğusunda yer alan El-Vadi kentindeki bir hastanede çıkan yangın sonucu yeni doğmuş 8 bebek hayatını kaybetti.


Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, Sivil Savunma İdaresi, El-Vadi kentindeki Anne ve Çocuk Devlet Hastanesi'nde çıkan yangında yeni doğan 8 bebeğin yaşamını yitirdiğini, 3 bebekte ise yanık yaraları oluştuğunu duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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