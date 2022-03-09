Cezayir'de bir haftada trafik kazalarında 23 kişi öldü, 1237 kişi yaralandı - Haberler

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Cezayir'de bir haftada trafik kazalarında 23 kişi öldü, 1237 kişi yaralandı

AA - Çağrı Koşak - Güncel
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Cezayir'de bir haftada trafik kazalarında 23 kişi öldü, 1237 kişi yaralandı

Cezayir'de son bir haftada meydana gelen trafik kazalarında 23 kişinin yaşamını yitirdiği, 1237 kişinin yaralandığı bildirildi.

Cezayir'de son bir haftada meydana gelen trafik kazalarında 23 kişinin yaşamını yitirdiği, 1237 kişinin yaralandığı bildirildi.

El Watan gazetesinde yer alan haberde, Cezayir'de ölümlü trafik kazalarında yaşanan artışa dikkati çekildi.

Son bir haftada ülkenin farklı vilayetlerinde gerçekleşen 1050 trafik kazasında 23 kişinin hayatını kaybettiği, 1237 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Kazaların daha çok başkentin doğusundaki Bumirdes ilinde yoğunlaştığı vurgulandı.

Cezayir'de geçen yıl meydana gelen trafik kazalarında 650 kişinin öldüğü, 20 bin kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

AA / Çağrı Koşak - Güncel

Cezayir, Güncel, Haberler

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