Cezayir'de bağımsızlık mücadelesinin kahramanlarından Yasef Saadi son yolculuğuna uğurlandı
Cezayir'in bağımsızlık mücadelesinin kahramanlarından Yasef Saadi, 93 yaşında hayatını kaybederken, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Cezayir'in bağımsızlık mücadelesinin kahramanlarından Yasef Saadi, 93 yaşında hayatını kaybederken, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Cezayir'de bağımsızlık mücadelesinin kahramanlarından Yasef Saadi'nin dün 93 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu. 1954 - 1962 yılları arasındaki bağımsızlık savaşında en önemli cephelerde kritik görevler üstlenen Saadi, naaşının bugün akşama doğru defnedilmesi ile son yolculuğuna uğurlandı. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Saadi'nin vefatının ardından taziye mesajı paylaştı.
(Tarek Dridi/İHA)