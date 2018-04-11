Cezayir'de Askeri Uçak Düştü: En Az 257 Kişi Öldü

– Cezayir'in Boufarik Hava Üssü'nden kalkan bir askeri uçak kalkıştan kısa bir süre sonra düştü ve en az 257 kişi yaşamını yitirdi.

Cezayir Devlet Radyosu'na göre, Boufarik Hava Üssü'nden Bechar kentine doğru yola çıkan Ilyushin-78 model uçakta, 26 kişilik Batı Afrika Polisario bağımsızlık hareketi heyetiyle birlikte 257 kişi bulunuyordu. - İstanbul