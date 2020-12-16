Cezayir'de askeri helikopter denize düştü: 1 ölü, 2 kişi kayıp
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cezayir'de askeri helikopter denize düştü: 1 ölü, 2 kişi kayıp

16.12.2020 18:19 | Son Güncelleme: 16.12.2020 18:22
Cezayir'de askeri helikopter denize düştü: 1 ölü, 2 kişi kayıp

Cezayir Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetlerine bağlı bir arama kurtarma helikopterinin Akdeniz kıyısındaki Oran kenti açıklarında düştüğünü ve kazada bir askerin öldüğünü, iki kişininse kaybolduğunu duyurdu.

Cezayir Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetlerine bağlı bir arama kurtarma helikopterinin Akdeniz kıyısındaki Oran kenti açıklarında düştüğünü ve kazada bir askerin öldüğünü, iki kişininse kaybolduğunu duyurdu.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cezayir Ordusu Deniz Kuvvetlerine bağlı MS-25 Merlin tipinde bir arama kurtarma helikopteri Oran kentinin yaklaşık 2 deniz mili açığında düştü.

Teknik bir talim uçuşu sırasında gerçekleştiği aktarılan kazada bir üsteğmenin hayatını kaybettiği ve helikopterdeki iki ayrı personelin arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Canlı

İlgili Haberler

İzmir'de araç, sele kapıldı; 1 kişi öldü, kayıp 1 kişi aranıyor (4)
İzmir'de araç, sele kapıldı; 1 kişi öldü, kayıp 1 kişi aranıyor (4)
Son dakika haber: Kuşadası'nda 2 deniz kaplumbağası ölü bulundu
Son dakika haber: Kuşadası'nda 2 deniz kaplumbağası ölü bulundu
Vinç 2 otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Vinç 2 otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay İlham Aliyev Donald Trump Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Nilgün Belgün Birkan Sokullu İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Yılmaz Vural Abdullah Avcı Ümit Şamiloğlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Çocuk Fenerbahçe Galatasaray Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cezayir'de askeri helikopter denize düştü: 1 ölü, 2 kişi kayıp | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 18:22:49. #1.15#
title