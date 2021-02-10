Cezayir'de antik Mısır dönemine ait kadın firavun heykeli ele geçirildi

Cezayir'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda antik Mısır dönemine ait kadın firavun heykeli ele geçirildiği açıklandı.

Cezayir polisinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki Um el-Bevaki vilayetinde tarihi eser ve değerli taş kaçakçısı bir suç örgütüne dair ihbar üzerine Uluslararası Polis Teşkilatıyla (İnterpol) ortak operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 2 kişinin gözaltına alındığı bilgisi verilen açıklamada, zanlıların yanında kadın firavuna ait fil dişinden yapılmış bir heykel bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, operasyonda bir de altıgen elmas olarak adlandırılan "lonsdaleite" taş ele geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci