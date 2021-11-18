Cezayir'de Anayasa Mahkemesi göreve başladı

Cezayir'de geçen yıl yapılan Anayasa Değişikliği ile kurulması kararlaştırılan Anayasa Mahkemesi göreve başladı.

Anayasa Mahkemesinin 12 üyesi, başkent Cezayir'deki Yargıtay binasında düzenlenen törenle Anayasa yemini etti.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından dün yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak Ömer Bilhac ile diğer 11 üyenin atamalarına ilişkin kararnameyi imzaladığı belirtilmişti.

Her biri 6 yıl görev yapacak üyelerden Başkan dahil 4'ünü Cumhurbaşkanı, birini Yargıtay, birini Danıştay belirlerken, geri kalan 6 üye ise üniversitelerde görev yapan Anayasa profesörleri arasından seçimle belirleniyor.

Anayasa Mahkemesi, uluslararası anlaşmaların incelenmesi, seçim sonuçlarının teyidi ve çıkartılan yasaların Anayasa'ya uygunluğunun tespiti gibi görevleri üstlenecek. Mahkemenin ilk görevi ise 27 Kasım'da yapılması planlanan erken yerel seçimlerin sonuçlarının incelenmesi olacak.

AA / Muhammed Semiz - Son Dakika Haberleri

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